برشلونة يتخذ قرارا صارما بشأن آرثر بعد تمرده

كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل نادي برشلونة، تجاه قرار لاعبه البرازيلي، آرثر ميلو البالغ 23 عاما، بالتمرد لعدم استكمال الموسم.

ورفض ميلو، العودة إلى إسبانيا بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية "الليغا"، من أجل الاستعداد لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيتخذ إجراءات تأديبية ضد آرثر، ولن يفكر في فسخ عقده، كما يريد اللاعب، وسيتم الاستعانة بالقواعد القانونية.

وأضافت الصحيفة: "ما يغضب برشلونة، هو رفض آرثر محاولة إيجاد حل وسط، حيث يشعر النادي بأنه كان من الممكن التوصل لاتفاق إذا جلس اللاعب مع الإدارة، لكنهم ليسوا سعداء بتصرف اللاعب بعدم العودة إلى إسبانيا".

#FCB 🔵🔴



⚠️ El Barça responde así al desafío del centrocampista brasileño, declarado en rebeldía



💰 El caso, ya en los servicios jurídicos del club, acabará con una multa económica a Arthurhttps://t.co/jq9qNFOXUJ — Diario SPORT (@sport) July 28, 2020

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وتابعت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار: "برشلونة يدرك الدوافع وراء إحباط آرثر، لكنهم ليسوا على استعداد للسماح لأي لاعب بالتمرد وخرق القواعد، الملف الآن أصبح في يد لجنة الانضباط بالنادي، ومن المتوقع تغريم اللاعب".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع يمكن أن يتغير، إذا عاد آرثر إلى إسبانيا وجلس مع برشلونة، حيث سيطلب منه النادي، الاعتذار والتوصل لاتفاق للاستمرار حتى نهاية الموسم.

وكان برشلونة، أعلن في الـ29 من يونيو الماضي، رحيل آرثر إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات، ولكن مع ضرورة استمراره مع الفريق الكتالوني حتى نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

المصدر: وكالات