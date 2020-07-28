ترتيب أفضل خمسة هدافين في تاريخ كرة القدم

تقدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد فريقه يوفنتوس للفوز على سامبدوريا، الأحد الماضي.

وسجل رونالدو هدفا، ساهم به في فوز اليوفي على سامبدوريا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي تدخل ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو بذلك، عدد أهدافه في المباريات الرسمية إلى 735 هدفا، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الرسمية في تاريخ كرة القدم، متقدما بفارق هدف واحد عن النجم البرازيلي المعتزل روماريو، الذي تراجع للمرتبة الثالثة.

ويتصدر أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، القائمة برصيد 767 هدفا، لكن فرص رونالدو تبقى كبيرة لتجاوز هذا الرقم، وقد يحدث ذلك في الموسم المقبل أو بعد موسمين على أبعد تقدير، لو حافظ "الدون" على مستواه وحسه التهديفي.

وفيما يلي ترتيب أفضل خمسة هدافين في المباريات الرسمية عبر التاريخ:

1- البرازيلي بيليه - 767 هدفا

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو - 735 هدفا

3- البرازيلي روماريو - 734 هدفا

4- الألماني غيرد مولر - 720 هدفا

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 716 هدفا.

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Cristiano Ronaldo 735

3. Romario 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 26, 2020

المصدر: matchtv.ru