جورجينا تتغنى برونالدو وانجازه بصورة من غرفة النوم (صورة)

هنأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوز يوفنتوس على سامبوريا بهدفين من دون رد.

ونشرت جورجينا صورة من غرفة النوم، التي تستعد فيها للنوم مع أطفالهما، وعلقت عليها بكلمات المديح للدون رونالدو وتفانيه ومثابرته على العمل على مدار الساعة والعام وإنجازاته الرائعة، والفخر به.

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وقاد النجم البرتغالي فريقه يوفنتوس لحسم لقب بطل الدوري الإيطالي لصالحه، مبكرا قبل جولتني من النهاية، وذلك بتسجيله هدف التقدم الأول، ومساهمته في إحراز هدف الأمان الثاني.

وتوج رونالدو للموسم الثاني على التوالي باللقب منذ انضمامه إلى صفوف يوفنتوس، قبل عامين، ويعد هذا اللقب هو التاسع لليوفي على التوالي، والسادس والثلاثين في تاريخه.

المصدر: وكالات