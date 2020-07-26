قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا الليلة

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة سامبدوريا، مساء اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويأمل يوفنتوس، في تجاوز سقوطه المفاجئ في الجولة الماضية أمام أودينيزي (1-2)، وتحقيق الفوز على سامبدوريا، والذي سيعني تتويجه رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية لمنافسيه في الموسم الحالي.

وفيما يلي قائمة يوفنتوس الكاملة لمواجهة سامبدوريا:

تشيزني، بنسوليو، بوفون، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، ليوناردو بونوتشي، روغاني، ديميرال، ميراليم بيانيتش، آرون رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، موراتوري، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادرادو، هيغوين، فيديريكو بيرنارديسكي، أوليفيري، زانيماكيا.

المصدر:RT