جدول مواعيد مباريات الليلة

تقام اليوم الأحد، مباريات هامة في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وستتجه الأنظار على وجه التحديد، إلى مباراة يوفنتوس وضيفه سامبدوريا، ففي حال تحقيق فريق "السيدة العجوز" لنتيجة الفوز، سيتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية لمنافسيه في الموسم الحالي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

تقام جميع المباريات في الساعة السادسة مساء

أرسنال # واتفورد

تشيلسي # وولفرهامبتون

إيفرتون # بورنموث

ليستر سيتي # مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي # نوريتش سيتي

نيوكاسل يونايتد # ليفربول

ساوثهامتون # شيفيلد يونايتد

وست هام يونايتد # أستون فيلا

كريستال بالاس # توتنهام هوتسبير

بيرنلي # برايتون

الدوري الإيطالي

روما # فيورنتينا - الساعة 20:30

هيلاس فيرونا # لاتسيو - الساعة 20:30

يوفنتوس # سامبدوريا - الساعة 22:45

المصدر: RT