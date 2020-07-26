ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع المدرب "العبقري المجنون"

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، طلب من إدارة فريقه، التعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، لخلافة المدرب الحالى لبرشلونة، كيكى سيتين.

وأوردت صحيفة "ذا صن"، أن ميسي يريد أن يتسلم بيلسا، الذي يشرف حاليا على ليدز يونايتد الإنجليزي، مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن "البرغوث"، يرى مواطنه قادرا على حل المشاكل التي عانى ويعاني منها "البارسا" تحت قيادة المدرب الحالي كيكي سيتين، وسلفه إرنستو فالفيردي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من رغبة ميسي في تعيين بيلسا مدربا لبرشلونة، في ظل توتر علاقته مع المدرب الحالي سيتين، فإن رئيس النادي الكتالوني، جوزيب ماريا بارتوميو، يصر على أن يكون نجم "البارسا" السابق، تشافي هرنانديز، المدير الفني المقبل للفريق.

ويعد بيلسا، البالغ من العمر 65 عاما، من أشهر مدربي كرة القدم، على الرغم من قلة نجاحاته مع الأندية والمنتخبات التي أشرف على تدريبها.

ويوصف بالمدرب "العبقري المجنون"، بسبب أفكاره الثورية في عالم التدريب وهوسه بالتفاصيل الدقيقة والصغيرة إلى حد "الجنون"، وهو أحد الملهمين لمدربين كبار مثل بيب غوارديولا، وماوريسيو بوكيتينو، وزين الدين زيدان، وغيرهم.

وقاد بيلسا، نادي ليدز يونايتد، مع نهاية الموسم الحالي، للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب عن دوري الأضواء دام 16 عاما.

وسبق للمدرب الأرجنتيني المخضرم، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات، نذكر منها، ليل ومارسليا في فرنسا، وأتلتيك بيلباو الإسباني، بالإضافة إلى منتخبي تشيلي والأرجنتين.

المصدر: sport-express.ru + RT