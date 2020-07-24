نجم عربي على أبواب نادي ليفربول

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، لترميم خط دفاع الفريق بصفقة عربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس الإسباني، بات مطلوبا بشدة من قبل كلوب.

An incoming new centre-back?https://t.co/KnXSPmmQQQ — Mirror Football (@MirrorFootball) July 24, 2020

وأشارت إلى أن ماندي، سيدخل موسمه الأخير مع النادي الإسباني، ومن غير المرجح أن يجدد تعاقده، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

ونوهت الصحيفة، أن ريال بيتيس قد يوافق على بيع اللاعب الجزائري مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني، في ظل تأثر النادي بأزمة كورونا.

ولفتت إلى أن ليفربول سيجد منافسة من مواطنه نيوكاسل، الذي يراقب ماندي منذ فترة.

وخاض ماندي (29 عاما)، الذي توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا في العام الماضي، 30 مباراة مع ريال بيتيس في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات