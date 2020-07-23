أودينيزي يوجه صفعة قوية "للسيدة العجوز"

ألحق فريق أودينيزي هزيمة مفاجئة بضيفه يوفنتوس (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وتقدم فريق يوفنتوس بهدف في الشوط الأول سجله مدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ورد أصحاب الأرض الصاع صاعين بإحرازهم هدفين متتاليين بواسطة اللاعبين، ليا نيستوروفسكي، وسيكو فوفانا، في الدقيقتين (52 و90) على الترتيب.

ورفع أودينيزي رصيده بعد هذا الفوز إلى 39 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، ليخطو خطوة كبيرة نحو البقاء في مصاف أندية "الكالتشيو".

في المقابل، تأجل تتويج يوفنتوس باللقب مبكرا بعد هذه الهزيمة، فقد توقف رصيده عند 80 نقطة، وتفصله 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتالانتا، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: RT