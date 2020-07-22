أسطورة الجزائر ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

أشاد أسطورة منتخب الجزائر السابق، رابح ماجر، بالإنجازات التي يحققها المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على الساحة الأوروبية، بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال.

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وقال ماجر في تصريحات لمحطة "أم بي سي مصر": "محمد صلاح بات أيقونة لكرة القدم العربية وسفيرا فوق العادة لها، ولا أشعر بحزن لأنه حطم أرقامي الشخصية في الملاعب الأوروبية".

وأضاف: "أنصحه بالبقاء في ليفربول، ولا شك أنه قد يرحل مستقبلا، ولكن حين يتلقي عرضا مناسبا لقدراته وإمكانياته الكبيرة".

ويستعد محمد صلاح مع زملائه في فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، لمراسم التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء، في ملعب "أنفيلد"، عقب مواجهة ضيفه تشيلسي، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 37 من "البريميرليغ".

المصدر: وكالات