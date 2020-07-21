أتالانتا يتخطى عقبة ضيفه بولونيا (فيديو)

أنجز فريق أتالانتا مهمته أمام ضيفه بولونيا، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين أتالانتا، بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكولومبي لويس موريل، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

This duo is something else😍🇨🇴



Luis Muriel breaks the deadlock for his 18th of the season assist coming from Duvan Zapata🔵⚫️ pic.twitter.com/CSFNPZeurZ — Cafeteros FC (@Cafeteros_FC) July 21, 2020

ورفع أتالانتا رصيده بعد هذا الفوز إلى 74 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر يوفنتوس، الذي سيحل ضيفا على فريق أودينيزي، يوم الخميس القادم.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة، ويشغل المركز العاشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT