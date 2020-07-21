شركة الوسائل السعودية تكسب "محيط الرعب"

أعلنت شركة الوسائل السعودية، المتخصصة في مجال الخدمات الإعلانية، اليوم الثلاثاء، فوزها بحقوق ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لمدة 10 أعوام.

وكتب الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قريبا حكاية جديدة وتجربة رقمية فريدة.. الوعد مع الوسائل السعودي، ملعب الجامعة للوسائل".

حكاية جديدة .. لـ 10 سنوات 🏟#محيط_الوسائلpic.twitter.com/FcQ92LJrwT — SMC | الوسائل السعودية (@Saudimedia_sa) July 21, 2020

وتفوقت شركة الوسائل على نظيرتها الهلال الاستثمارية، باستثمارها نحو 265 مليون ريال سعودي مقابل الحصول على حقوق الملعب، الذي لن يكون مقتصرا على استضافة الأنشطة الرياضية، مستقبلا، مع الشركة الجديدة.

وتملك شركة الوسائل خبرة إعلانية في التسويق الرياضي، إضافة إلى أنها الوكيل الإعلاني لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكيل الإعلانات الحصرية لقنوات الدوري السعودي لآخر 3 مواسم.

وكانت شركة "صلة" قد فازت بحقوق الاستفادة من الملعب، وكان حصريا لخوض مباريات فريق الهلال منذ عام 2017 وحتى 2020.

المصدر: وكالات