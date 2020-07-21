توتنهام يعلن تمديد عقد نجمه داير

أعلن نادي توتنهام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد لاعب وسطه الدولي الإنجليزي إريك داير.

وقال توتنهام في بيان نشره على موقعه، إن داير، وقع على عقد جديد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2024.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020

وأشار إلى أن داير شارك حتى الآن في 239 مباراة، وزار الشباك 11 مرة، بالإضافة إلى مشاركته خلال 40 مباراة رفقة منتخب إنجلترا.

وذكر موقع توتنهام أن داير كان جزءا من تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"، التي حصلت على المركز الرابع في مونديال روسيا 2018.

وفرض صاحب الـ26 عاما، نفسه أساسيا في تشكيلة توتنهام عندما كان يشرف عليه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قبل أن يقال الأخير من منصبه، تاركا مكانه للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي غير مركز داير، وأوكل إليه مهمة قلب الدفاع.

ويحتل توتنهام حاليا، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة.

المصدر: وكالات