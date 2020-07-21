ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد ثنائية رونالدو في شباك لاتسيو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على لاتسيو، بنتيجة 2-1، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاثنين، في المرحلة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وسجل النجم البرتغالي هدفي فريقه، أحدهما من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، متساويا مع الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، الذي أحرز في المباراة ذاتها، هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء.

اهداف لقاء || يوفنتوس 2-1 لاتسيو || pic.twitter.com/JbVa6Re9HJ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) July 20, 2020

وفيما يلي ترتيب أفضل خمسة هدافين في الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ34:

1- شيرو إيموبيلي - لاتسيو - 30 هدفا

2- كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - 30 هدفا

3- روميلو لوكاكو - إنتر ميلان -21 هدفا

4- فرانشيسكو كابوتو - ساسولو - 18 هدفا

5- جواو بيديو غلفاو - كالياري - 18 هدفا

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري الإيطالي، سيصبح أول لاعب في التاريخ، يحقق لقب الهداف في ثلاث دوريات كبرى مختلفة، حيث سبق له نيل هداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وهدف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

المصدر: RT