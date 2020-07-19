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تشيلسي يقصي "الشياطين الحمر" ويتأهل لمواجهة أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يقصي
Reuters
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حقق تشيلسي فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي في لندن اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "البلوز" كل من الفرنسي أوليفيه جيرو وماسون مونت وهاري ماغواير بالخطأ في مرماه في الدقائق 45+11 و46 و74 على الترتيب، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديز الهدف الوحيد لليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وسيواجه تشيلسي في المباراة النهائية للكأس غريمه اللندني أرسنال الذي حجز تذكرة النهائي الأولى أمس السبت بعد تغلبه على مانشستر سيتي حامل اللقب بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة النهاية للمسابقة في الأول من أغسطس المقبل على أرضية ملعب ويمبلي الشهير.

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المصدر: RT

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