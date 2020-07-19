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بعد اعتزالها التنس.. الحسناء الروسية تتحول إلى رياضة جديدة (فيديو)

الرياضة

بعد اعتزالها التنس.. الحسناء الروسية تتحول إلى رياضة جديدة (فيديو)
Globallookpress Mike Kireev
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نشرت نجمة التنس الروسية المعتزلة ​ماريا شارابوفا البالغة 33 عاما​، على حسابها في "إنستغرام" فيديو جديدا لها وهي تمارس تمرينات رياضية بعيدة عن التنس.

ويبدو أن حسناء الكرة الصفراء لم تبتعد كثيرا عن الرياضة فظهرت وهي تؤدي تمرينات بالملاكمة مرتدية القفازين على الشاطئ.

ووجهت الروسية رسالة لمدربها تومي كاسانو: "نسيت كم يمكنك أن تكون قاسيا، مرحبا للتدريب في الهواء الطلق، اشتقت إليك! شكرا لك على جعل التمرين ممتعا".

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يذكر أن شارابوفا الحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أعلنت اعتزالها عالم الكرة الصفراء في الـ26 من فبراير الماضي.

وحققت الحسناء الروسية خلال مسيرتها الاحترافية 36 لقبا، كما تربعت على عرش تصنيف محترفات كرة المضرب لـ21 أسبوعا.

المصدر:instagram\mariasharapova

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