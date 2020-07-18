انتحار بطلة العالم بالتزحلق على الجليد

أقدمت المتزحلقة على الجليد الروسية إيكاترينا ألكسندروفسكايا على الانتحار في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، وفقا لوكالة "تاس".

وتم العثور على جثة المتزحلقة بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها ألكسندروفسكايا البالغة 20 عاما كتبت عليها كلمة "الحب".

20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна в Москве. Чемпионка мира среди юниоров погибла на месте. Она выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. Обстоятельства произошедшего выясняются. pic.twitter.com/m2GmdApqHD — izvestia_ru (@izvestia_ru) July 18, 2020

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وسبق لألكسندروفسكايا الإقدام على محاولة الانتحار، بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.

وكانت المتزحلقة تحمل الجنسية الأسترالية ومثلت بلاد "الكنغر" في البطولات الدولية.

وحصدت عام 2017، بطولة العالم للناشئين، في التزحلق الزوجي رفقة الأسترالي هارلي ويندسور.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية