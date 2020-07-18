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برشلونة يقرر هوية مدرب برشلونة المرشح بدلا من سيتين

الرياضة

برشلونة يقرر هوية مدرب برشلونة المرشح بدلا من سيتين
Reuters ALBERT GEA
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كشف موقع "le10sport" الفرنسي الجمعة، عن هوية المرشح الأول لدى إدارة جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة من أجل قيادة الفريق الكتالوني، بديلا عن المدرب الحالي كيكي سيتين.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن الترشيحات صبت لمصلحة، تشافي هيرنانديز، لاعب البرسا السابق، ومدرب السد القطري الحالي.

وأضاف التقرير، أن إدارة برشلونة تجد في تشافي شخصا مثاليا لإدارة الفريق حاليا، لكن مع ذلك يبدو أنه لا يرغب في الرحيل عن السد حاليا.

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وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأصوات المشككة في قدرة نجاح تشافي مع الفريق، وفي حال فشل إعاد تشافي إلى "الكامب نو"، فإن خيار الإدارة الثاني سيتجه نحو رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا.

وأكد الموقع أن إدارة برشلونة لن تتفاوض مع كومان، إلا في حال فشل التوصل لاتفاق نهائي مع تشافي، مشيرة إلى أن رحيل سيتين بات أمرا حتميا.

ويعيش النادي الكتالوني فترة حالكة بعد إهداره فرصة الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، عقب نزفه للنقاط وضياع صدارة الليغا لمصلحة ريال مدريد منذ استئناف المباريات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: le10sport

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