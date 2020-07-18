بعد ضياع اللقب.. غيابات في تدريبات برشلونة

تابع برشلونة، الجمعة، تدريباته بالمدينة الرياضية، وذلك عقب الخسارة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني لكرة القدم، وضياع لقب الليغا رسميا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

وشهدت التدريبات الجماعية غياب الثلاثي قائد الفريق ليونيل ميسي، والمهاجم لويس سواريز والمدافع جيرارد بيكيه، حيث اكتفوا بتدريبات خفيفة داخل صالة الألعاب الرياضية، للاستشفاء، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

Recovery workout at the Ciutat Esportiva pic.twitter.com/uW4R0J8bYg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2020

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وأوضحت الصحيفة، أن الثلاثي المذكور اعتاد على الغياب عن التدريبات الجماعية التي تأتي مباشرة بعد المباريات، ولا يعني ذلك غيابهم عن مباراة الفريق المقبلة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأخيرة بالليغا.

إلا أن غياب بيكيه حتمي عن لقاء ديبورتيفو ألافيس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتوقف رصيد برشلونة عند 79 نقطة بعد الخسارة أمام أوساسونا 1-2، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي فاز في مباراته على فياريال 2-1، ليتوج النادي الملكي بطلا للدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة ويجرد غريمه التقليدي برشلونة من اللقب الذي حققه في الموسمين الماضيين.

المصدر: "وكالات"