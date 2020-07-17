رئيس الزمالك يتراجع عن رفع اسم حسن شحاته وحازم إمام من مباني النادي

تراجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن قرار إزالة اسم حسن شحاته وحازم إمام، من المباني الاجتماعية داخل مقر النادي، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها.

وقال منصور في تصريحات خلال اجتماعه مع مسؤولي صفحات ومجموعات (غروبات) الزمالك: "البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن إزالة اللافتات ولم أقم بإزالتها من الأساس. كنت بعمل تجربة للإعلام وأشوف رد الفعل".

مرتضى منصور🗣️

💬 لن يتم رفع أي لافتة مؤخرًا سواء كانت بأسم حازم إمام أو حسن شحاتة في مقر النادي pic.twitter.com/fP6Ca5NZnt — kora11.com (@kora11) July 17, 2020

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ووجه رئيس الزمالك، انتقادا إلى من "رددوا بأن دعوته لمسؤولي المجموعات والصفحات الزملكاوية من أجل دعمه شخصيا".

وشدد على أن دعوته لهم اليوم، لدعم مصر، في ظل الملفات المهمة التي تخوضها الدولة بجميع مؤسساتها خلال الفترة الأخيرة "لن نسمح بإحداث فتنة في مصر بسبب جماهير الزمالك والأهلي".

وأنهى حديثه بأن هناك من يسعى لإحداث فتنة في مصر، ولكننا لن نسمح لهم، هناك العديد من الأشخاص المتواجدين في قطر وتركيا يحاولون إشعال الفتنة، ولكننا لن نسمح لهم بذلك.

المصدر:RT

ناصر حاتم