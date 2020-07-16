برشلونة يتعرض لخسارة مريرة في ليلة تجريده من لقب "الليغا" (فيديو)

تعرض برشلونة لخسارة مريرة على أرض ملعبه "الكامب نو" أمام ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الـ15 عن طريق خوسي أرناييز، وعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي النتيجة لبرشلونة من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

ولعب أوساسونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ77 بعد تلقي مهاجمه إنريك غاييغو للبطاقة الحمراء.

ورغم النقص العددي، استطاع الضيوف حسم نتيجة المباراة لمصلحتهم بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق روبيرتو توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه الخسارة، توقف رصيد برشلونة عند 79 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي فاز في مباراته على فياريال 2-1، ليتوج النادي الملكي بطلا للدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة ويجرد غريمه التقليدي برشلونة من اللقب الذي حققه في الموسمين الماضيين.

في المقابل، رفع أوساسونا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الـ11 على جدول الرتيب.

المصدر: RT