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ليفربول "البطل" يتجرع مرارة الهزيمة الثالثة في "البريميرليغ" هذا الموسم (فيديو)

الرياضة

ليفربول
Reuters
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خسر ليفربول أمام مضيفه أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وقلب "المدفعجية" النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت وريس نيلسون في الدقيقتين 32 و44 على الترتيب.

وهذه الخسارة، هي الثالثة لهذا الموسم في الدوري لليفربول، الذي حسم اللقب لمصلحته مبكرا، حيث تعرض لخسارته الأولى بثلاثية نظيفة أمام واتفورد ضمن الجولة الـ28، والخسارة الثانية كانت أمام مانشستر سيتي برباعية بيضاء في الجولة الـ32 من المسابقة.

وتوقف رصيد ليفربول في صدارة الترتيب عند 93 نقطة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ". 

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المصدر: RT

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