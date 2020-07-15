ليفربول "البطل" يتجرع مرارة الهزيمة الثالثة في "البريميرليغ" هذا الموسم (فيديو)

خسر ليفربول أمام مضيفه أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وقلب "المدفعجية" النتيجة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت وريس نيلسون في الدقيقتين 32 و44 على الترتيب.

Alexandre Lacazette and Reiss Nelson fire Arsenal to their first #PL win over Liverpool since 2015#ARSLIVpic.twitter.com/ulAZuPDrwJ — Premier League (@premierleague) July 15, 2020

وهذه الخسارة، هي الثالثة لهذا الموسم في الدوري لليفربول، الذي حسم اللقب لمصلحته مبكرا، حيث تعرض لخسارته الأولى بثلاثية نظيفة أمام واتفورد ضمن الجولة الـ28، والخسارة الثانية كانت أمام مانشستر سيتي برباعية بيضاء في الجولة الـ32 من المسابقة.

وتوقف رصيد ليفربول في صدارة الترتيب عند 93 نقطة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Well worked goal by Liverpool to put them ahead of Arsenal. Mane is the scorer. #ARSLIVpic.twitter.com/9ayvdaSmKs — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 15, 2020

Arsenal pull one back! Lacazette scores as Van Dijk is disposessed on the edge of his own box! 1-1. pic.twitter.com/bOyigvKAJn — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 15, 2020

NELSON MAKES IT TWO!! After taking the ball off Van Dijk to create the first, he scores himself! Arsenal lead Liverpool 2-1! #ARSLIVpic.twitter.com/PnTtbHhQha — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 15, 2020

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المصدر: RT