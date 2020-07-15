"الفرعون" صلاح يحقق رقما مميزا أمام أرسنال

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رقما مميزا بمشاركته أساسيا في مباراة فريقه أمام مضيفه أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ36 من "البريميرليغ" اليوم الأربعاء.

وحملت مشاركة صلاح اليوم، الرقم 150 في مسيرته مع ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى "الريدز" قبل ثلاثة أعوام قادما من صفوف روما الإيطالي.

150 مشاركة! 🔥



الملك المصري 👑 يشارك في 150 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات 😍 pic.twitter.com/StDup1xAzv — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 15, 2020

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وسجل محمد صلاح 94 هدفا في 150 مباراة مع ليفربول، ويتفوق عليه لاعبان في تاريخ النادي بعد وصولهما إلى حاجز الـ150 مباراة، هما روجر هانت (102 هدفا) وجاك باركينسون (95 هدفا).

يذكر أن الدولي المصري يحتاج هدفا واحدا فقط ليصبح أول لاعب منذ الموسم 1965-1966 (روجر هانت)، ورابع لاعب في تاريخ النادي، يحرز 20 هدفا على الأقل في الدوري خلال 3 مواسم متتالية.

المصدر: وكالات