رسميا.. بوروسيا دورتموند يفسخ عقد شورله

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع لاعبه أندريه شورله لفسخ العقد المبرم بينهما، بعدما بات خارج حسابات المدرب السويسري لوسيان فافر.

ولن يشارك شورله بذلك في معسكر دورتموند التحضيري للموسم الجديد، الذي ينطلق في الـ30 من يوليو الجاري.

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

وأعار "أسود الفيستيفال" شورله البالغ 29 عاما إلى سبارتاك موسكو الروسي الصيف الماضي لمدة عامين، قبل أن يتفق اللاعب مع الأخير على إلغاء الإعارة والعودة لدورتموند.

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وتوجه شورله بالشكر للنادي وجماهيره المميزين، على حد وصفه، على الفترة التي أمضاها مع الفريق.

يذكر أن شورله انضم إلى درورتموند عام 2016 قادما من فولفسبورغ، ولعب بقميص "أسود الفيستيفال" 51 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، حقق شورله لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، ولعب بقميص "المانشافت" 57 مباراة سجل خلالها 22 هدفا.

المصدر: وكالات