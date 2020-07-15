رسميا.. إعلان موعد بدء سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الأربعاء، موعد انطلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020 ، والتي ستمتد لعشرة أسابيع.

وستبدأ فترة الانتقالات من 27 يوليو الجاري، على أن تنتهي في الخامس من أكتوبر القادم.

ويبقى الموعد النهائي بانتظار تصديق الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".



وقالت الرابطة في بيان رسمي: "بعد التشاور مع دوري الدرجة الثانية ستجري إضافة فترة انتقالات محلية فقط من الخامس إلى 16 أكتوبر".

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



Full details: https://t.co/G9uDlrx3iipic.twitter.com/SFvK4mVZsC — Premier League (@premierleague) July 15, 2020

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وتابعت: "خلال هذه الفترة يمكن لأندية الدوري الممتاز إبرام تعاقدات مع أندية الدرجة الثانية، سواء إعارة أو انتقال نهائي، ولكن لن يسمح بانتقالات بين أندية الدوري الممتاز في هذه الفترة".



ويأتي قرار الرابطة بمد فترة الانتقالات بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى تعليق النشاط الكروية لما يقرب من ثلاثة أشهر في البلاد.

المصدر: premierleague\Twitter