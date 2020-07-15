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رسميا.. إعلان موعد بدء سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا

الرياضة

رسميا.. إعلان موعد بدء سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا
AFP JOE GIDDENS
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الأربعاء، موعد انطلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020 ، والتي ستمتد لعشرة أسابيع.

وستبدأ فترة الانتقالات من 27 يوليو الجاري، على أن تنتهي في الخامس من أكتوبر القادم.
ويبقى الموعد النهائي بانتظار تصديق الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "بعد التشاور مع دوري الدرجة الثانية ستجري إضافة فترة انتقالات محلية فقط من الخامس إلى 16 أكتوبر".

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وتابعت: "خلال هذه الفترة يمكن لأندية الدوري الممتاز إبرام تعاقدات مع أندية الدرجة الثانية، سواء إعارة أو انتقال نهائي، ولكن لن يسمح بانتقالات بين أندية الدوري الممتاز في هذه الفترة".

ويأتي قرار الرابطة بمد فترة الانتقالات بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى تعليق النشاط الكروية لما يقرب من ثلاثة أشهر في البلاد.

المصدر: premierleague\Twitter

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