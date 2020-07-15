رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد الليلة

ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تسجيل رقم قياسي جديد في مباراة "البيانكونيري" أمام ساسولو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

ويمتلك رونالدو الفرصة الليلة خلال مواجهة ساسولو لأن يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل على الأقل 50 هدفا في 3 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي)، لكنه ليس أول لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفا في 3 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

إذ سبق رونالدو لهذا الإنجاز في أوروبا البوسني إيدين دزيكو، أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفا أو أكثر، حيث وصل إلى ذلك الإنجاز مع روما الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وفولفسبورغ الألماني.

ويمتلك "الدون" حاليا 49 هدفا في الدوري الإيطالي، سجلها في 59 مباراة، ويمكنه أن يصبح أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإيطالي.

If Cristiano Ronaldo score today against Sassuolo.



- He will set a new record for the fastest player to reach 50 Serie A goals



- He will Become the first player to score 50 goals in Serie A, La Liga and the Premier League. pic.twitter.com/Szf6K2EScL — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) July 15, 2020

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ووصل رونالدو البالغ 35 عاما إلى هدفه الخمسين رفقة نادي "السيدة العجوز" في جميع البطولات بعد 70 مباراة، ولا يتفوق عليه في إيطاليا سوى أندري شيفتشينكو، أسطورة نادي ميلان، الذي وصل إلى الهدف 50 مع "الروسونيري" في 69 مباراة.

ونجح رونالدو من التسجيل رفقة اليوفي في 60 مناسبة، خلال 83 مباراة، منها 49 هدفا في الدوري الإيطالي، و8 في دوري أبطال أوروبا، وهدفان في كأس السوبر الإيطالي، وهدف وحيد في كأس إيطاليا.

المصدر: sportmediaset