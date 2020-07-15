 
مباشر

ريال مدريد يجهز قائمة اللاعبين للبيع

الرياضة

ريال مدريد يجهز قائمة اللاعبين للبيع
AFP GABRIEL BOUYS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obd9

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شبح الرحيل يحوم حول ثنائي الفريق الملكي، خيسوس فاييخو وداني سيبايوسهذا، خلال فصل الانتقالات الصيفية.

وبدأ "الملكي" في بيع لاعبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وتبعه أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، الذي يريد ضمه بشكل نهائي، إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

إقرأ المزيد
بالصور.. بيل يثير الجدل مجددا بتصرفات غريبة في ليلة انتصار ريال مدريد
بالصور.. بيل يثير الجدل مجددا بتصرفات غريبة في ليلة انتصار ريال مدريد

ويستعد أرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات داني سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع اللاعب باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

كما يرد اسم خوخي دي فروتوس، المعار لريو فايكانو، على قائمة المرشحين للرحيل، في ظل اهتمام سيلتا فيغو وريال بيتيس به، ويقدر ريال مدريد سعره بنحو 10 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه، وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن غياب الجماهير في ملعبه بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "وكالات" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا