ريال مدريد يجهز قائمة اللاعبين للبيع

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شبح الرحيل يحوم حول ثنائي الفريق الملكي، خيسوس فاييخو وداني سيبايوسهذا، خلال فصل الانتقالات الصيفية.

وبدأ "الملكي" في بيع لاعبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وتبعه أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، الذي يريد ضمه بشكل نهائي، إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

Vallejo y Ceballos pueden ser los siguientes en dar forma a la operación salida. Informa @jfelixdiazhttps://t.co/xv4bkPiGg5 — MARCA (@marca) July 14, 2020

إقرأ المزيد

ويستعد أرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات داني سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع اللاعب باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

كما يرد اسم خوخي دي فروتوس، المعار لريو فايكانو، على قائمة المرشحين للرحيل، في ظل اهتمام سيلتا فيغو وريال بيتيس به، ويقدر ريال مدريد سعره بنحو 10 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه، وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن غياب الجماهير في ملعبه بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "وكالات"