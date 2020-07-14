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رسميا.. بايرن ميونخ يضم لاعب أياكس أمستردام لغاية 2023

الرياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يضم لاعب أياكس أمستردام لغاية 2023
Globallookpress
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، نيكولاس كون، لغاية صيف عام 2023.

وانضم نيكولاس كون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى الفريق البافاري على سبيل الإعارة قادما من أياكس.

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وعبر اللاعب الشاب البالغ 20 عاما عن سعادته بتحويل إعارته في بايرن ميونخ إلى انتقال دائم من الفريق الهولندي متوجها بالشكر للإدارة الرياضية في الفريق البافاري على هذا القرار.

و صرح نيكولاس اليوم الثلاثاء قائلا: "أريد أن أشكر سيباستيان هوينس والإدارة الرياضية في النادي على ثقتها بي بتحويل عقد الإعارة إلى عقد دائم، أتطلع إلى مستقبلي مع بايرن ميونخ بكل حماس".

المصدر: وكالات

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