فريق أمريكي يغير اسم "مسيء" حمله لعقود

أعلن نادي واشنطن "ريدسكينز" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الاثنين، أنه بصدد تغيير اسمه الذي حمله طوال 87 عاما، رغم مواصلة مالك النادي، دانيال سنايدر، رفض فكرة التغيير.

ووعد النادي بتغيير كلمة "ريدسكينز" (الهنود الحمر)، التي يعتبرها البعض بمثابة إساءة عنصرية للسكان الأصليين لأمريكا.

ويحمل النادي اسم "ريدسكينز" منذ عام 1933، وتم انتقاد الاسم لأعوام، لكن حدة الضغوطات والانتقادات زادت في الأشهر الأخيرة في ظل الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة، عقب حادثة مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو الماضي.

AFP

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وقال النادي في بيان: "اليوم، نعلن أننا سنحذف كلمة وشعار ريدسكينز، بمجرد الانتهاء من المراجعة".

وأضاف النادي أنه يعمل على تطوير اسم وشعار جديدين "يعكسان تاريخ النادي المشرف، ويلهم رعاتنا ومشجعينا ومجتمعنا في الأعوام الـ100 المقبلة".

ويذكر أن بعض المدارس في الولايات المتحدة قامت بتغيير أسماء الفرق الرياضية التابعة لها التي تحمل أسماء تشم منها رائحة عنصرية، للتخلص من اتهامات الإساءة العنصرية ضد السكان الأصليين، لكن فريق واشنطن ريدسكينز كان قد تمسك بموقفه قبل أن يرضخ أخيرا لدعوات رعاة رئيسيين له بتغيير الاسم.

المصدر: twitter\Redskins