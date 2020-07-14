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شاهد.. كلوب يحول مزحة لاعب بالدرجة الثانية إلى حقيقة

الرياضة

شاهد.. كلوب يحول مزحة لاعب بالدرجة الثانية إلى حقيقة
Reuters ADAM HOLT
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وجه الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يوم الاثنين، تهنئة لمهاجم ويكومب واندرارز الإنجليزي، أديبايو أكينفينوا، بمناسبة صعود ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وفاز ويكومب 2-1 على أكسفورد يونايتد في نهائي ملحق الصعود في إستاد "ويمبلي"، ليصعد لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.

وقال أكينفينوا البالغ 38 عاما، والذي يتميز ببنيته الضخمة، في مقابلة عقب انتهاء المباراة مازحا، إن كلوب، الذي قاد ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ربما "يرسل لي رسالة عبر واتس آب" للاحتفال بالنجاح معا.

ونشرت شبكة Sky Sports فيديو لأكينفينوا وهو يتلقى رسالة كلوب قال فيها: "مرحبا أيها الرجل الكبير، تهانينا".

وأضاف المدرب البالغ 53 عاما: "أنا متأكد تماما أنك كنت تريد طوال مسيرتك اللعب في دوري الدرجة الثانية على الأقل، والآن تحقق ذلك أخيرا".

وختم كلوب رسالته موجها كلامه لأكينفينوا: " لقد قدمت أداء جيدا وحققت انتصارا رائعا، حتى في مثل هذه الأوقات الغريبة أتمنى أن تحتفل بشكل ملائم".

المصدر: Sky Sports

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