ساني يظهر لأول مرة في تدريبات بايرن ميونخ (فيديو وصور)
خاض الألماني ليروي ساني البالغ 24 عاما اليوم الاثنين، أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد بايرن ميونخ.
#ServusLeroy! 👋 @LeroySane19 trainiert erstmals beim #FCBayern! 💪— FC Bayern München (@FCBayern) July 13, 2020
Alle Infos und weitere Impressionen 🔗 https://t.co/JDaIbV7MuWpic.twitter.com/yN5yhFWw3W
وانضم الدولي الألماني إلى البايرن مطلع يوليو الجاري، قادما من مانشستر سيتي بصفقة بلغت 50 مليون يورو، ليوقع على عقد لمدة 5 سنوات.
وحسب موقع "سبورت1"، فإن ساني ظهر بشكل مفاجئ في تدريبات الفريق البافاري، اليوم، رفقة المدافع الألماني نيكلاس سولي، الذي يتدرب تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية، هولغر برويش.
🗣 @LeroySane19: "Ich bin überglücklich, dass ich hier bin." 🔴⚪#ServusLeroy#MiaSanMiapic.twitter.com/H0XNoWMd4Y— FC Bayern München (@FCBayern) July 13, 2020
وتأتي مشاركة ساني في التدريبات رغم عدم قدرته على الظهور مع بايرن ميونخ في الأدوار المتبقية بدوري أبطال أوروبا، التي ستستأنف في أغسطس المقبل.
A good first training session 😁 #LS19#inSanépic.twitter.com/XJjVturQcm— Leroy Sané (@LeroySane19) July 13, 2020
وظهر ساني سعيدا ومتحمسا في التدريبات، كما نشر صورة له من المران عبر حسابه في "تويتر" وأرفقها بعبارة: "حصة تدريبية أولى جيدة".
المصدر: وكالات