تطور جديد في قضية رونالدينيو

رفضت السلطات في باراغواي الطلب الذي قدمه أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، برفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه، بسبب قضية تزوير جواز سفره، للعودة إلى بلاده.

وقالت صحيفة "Globo Esporte" البرازيلية، إن رونالدينيو حاول التصالح مع الشرطة والقضاء ودفع مبلغ إضافي كتعويض من أجل الخروج من إقامته الجبرية، لكن السلطات رفضت طلبه.

واعتقلت شرطة باراغواي رونالدينيو (40 عاما)، مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي، بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.

وغادر النجم السابق لمنتخب "السيليساو" البرازيلي، المتوج بلقب بطل كأس العالم 2002، السجن ولكن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في أسونسيو عاصمة باراغواي، بعدما قضى 32 يوما في السجن.

وينتظر نجم برشلونة وميلان السابق حكم المحكمة الذي من المتوقع أن يصدر بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات