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ميسي يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الليغا

الرياضة

ميسي يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الليغا
CESAR MANSO
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واصل النجم الأرجنتيني ليوينيل ميسي هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، خلال لقاء فريقه برشلونة ومضيفه بلد الوليد (1-0) يوم السبت، وذلك ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وصنع الساحر ليو ميسي هدف الفوز اليتيم للعملاق الكتالوني، بتمريرة لزميله التشيلي أرتورو فيدال، في الدقيقة 15 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" بمدينة بلد الوليد.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يسجل أكثر من 20 هدفا، ويصنع أكثر من 20 هدفا في نفس الموسم.

ودخل البرغوث الأرجنتيني مباراة اليوم وفي جعبته 22 هدفا، و19 تمريرة حاسمة، ليضيف إليها تمريرة أخرى.

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كما أصبح ميسي أول لاعب من برشلونة يقدم 20 تمريرة حاسمة في الليغا، بعد موسم 2008-2009، عندما صنع زميله السابق الأسطورة تشافي هيرنانديز 20 هدفا.

المصدر: وكالات 

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