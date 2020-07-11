برشلونة يواصل مطاردته لغريمه ريال مدريد.. فيديو

لا يزال برشلونة يحتفظ ببصيص أمل في الدفاع عن لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 36 من الليغا.

ويدين العملاق الكتالوني بالفضل في انتصاره الصعب للاعبه التشيلي أرتورو فيدال، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له مبكرا، في الدقيقة 15 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" بمدينة بلد الوليد.

إقرأ المزيد

وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 79 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين متصدر الدوري ريال مدريد، قبل مباراته أمام مضيفه غرناطة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني بلد الوليد بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 39 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT