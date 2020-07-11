تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة برنلي

كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستخوض مباراة برنلي، اليوم اللسبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعتمد كلوب على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: وليامز، جوزيف غوميز، فيرغيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: دجونز، جيورجينهو فاينالدوم، فابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

أما برنلي، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

المصدر:RT