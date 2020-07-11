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تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة برنلي

الرياضة

تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة برنلي
AFP
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستخوض مباراة برنلي، اليوم اللسبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعتمد كلوب على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: وليامز، جوزيف غوميز، فيرغيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: دجونز، جيورجينهو فاينالدوم، فابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

أما برنلي، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

المصدر:RT

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