تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة برنلي
AFP
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه الرسمية، التي ستخوض مباراة برنلي، اليوم اللسبت، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيعتمد كلوب على الأسماء التالية:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: وليامز، جوزيف غوميز، فيرغيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
في خط الوسط: دجونز، جيورجينهو فاينالدوم، فابينيو.
في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.
أما برنلي، فسيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:
TEAM NEWS: Here's how the Clarets line-up @LFC today.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 11, 2020
One change, as @officialcwood replaces Matej Vydra. pic.twitter.com/A2nDCuUOcD
المصدر:RT