وفاة تشارلتون أسطورة منتخب إنجلترا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم السبت، إن مدافع نادي ليدز ومنتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، جاك تشارلتون، توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

وجاء في بيان لأسرة تشارلتون: "توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال إنجلترا أمس الجمعة".

AFP

وأضاف البيان: "لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة، وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة وفي شتى مناحي الحياة".

واختتم البيان "كان في غاية الأمانة وكان طيبا ومرحا، وكان متميزا ودائما كان للناس وقت في حياته. وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة".

وكان تشارلتون، الذي عمل أيضا في مجال التدريب، ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الفائزة بكأس العالم عام 1966.

المصدر: رويترز