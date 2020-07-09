هيلاس فيرونا يروض "أفاعي" ميلانو (فيديو)

فرض فريق هيلاس فيرونا التعادل على ضيفه إنتر ميلان (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وفاجأ فريق هيلاس فيرونا الضيوف بهدف مبكر سجله لاعبه الصربي داركو لازوفيتش في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

ورد إنتر ميلان "الأفاعي" بهدفين متتاليين، الأول حمل توقيع قائده أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 49، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع فيديريكو ديماركو خطأ في مرماه عند الدقيقة 55.

ومن ثم أحرز لاعب خط الوسط البرتغالي ميغيل فيلوسو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

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واكتفى إنتر ميلان الذي مني بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع بولونيا (1-2) في الجولة الماضية، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، ويخفق في أستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو"، من أتالانتا المتألق.

في المقابل، رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 43 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT