رسميا.. بليغريني مدربا جديدا لريال بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين التشيلي المخضرم، مانويل بليغريني، مدربا جديدا له بداية من الموسم المقبل.

وقال الفريق الأندلسي في بيان: "تعاقد ريال بيتيس مع المدرب التشيلي مانويل بليغريني ليقود الجهاز الفني لفريقه الأول بداية من الموسم المقبل. التعاقد بين بليغريني والنادي يستمر حتى 2023".

📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚



¡Bienvenido! 👋🇨🇱



➡ https://t.co/Yn8vyu9gO1pic.twitter.com/CcVAJ2QgEX — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 9, 2020

وسيتولى بليغريني تدريب النادي الإسباني، خلفا للمدرب روبي، الذي أقيل من منصبه في الشهر الماضي، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات بعد استئناف الدوري.

ويتولى حاليا مدير الكرة في بيتيس، أليكسيس تروخيو، مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم.

ويعد بليغريني (66 عاما)، من المدربين المعروفين، حيث سبق له تدريب أندية كبيرة، أشهرها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وفاز مع الأخير بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2013-2014، كما توج معه بلقبين في كأس رابطة المحترفين المحلية.

ويحتل ريال بيتيس وهو واحد من أكثر أندية إسبانيا شعبية، المركز 13 بين فرق البطولة العشرين حاليا برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط.

المصدر: رويترز