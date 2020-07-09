فاتي يسجل رقما سلبيا في تاريخ "الليغا"

حقق أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الإسباني، رقما سلبيا خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه إسبانيول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر "الليغا".

ودخل فاتي اللقاء بديلا لسيميدو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتدخل بقوة على كاليرو، لاعب إسبانيول، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يعود لتقنية الفيديو "VAR" ويبدلها إلى البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

2 - With 17 years and 251 days, Ansu Fati is the second youngest player to be sent off in the 21st century in #LaLiga, second only to Marc Muniesa (also from #Barça) at 17 years and 57 days. Premature. pic.twitter.com/aR07C2URW0 — OptaJose (@OptaJose) July 8, 2020

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن فاتي بات ثاني أصغر لاعب يتعرض للطرد في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي، بعد مارك مونيسا، لاعب برشلونة السابق.

وتعرض فاتي للطرد وعمره 17 عاما و251 يوما، أما مونيسا فنال البطاقة الحمراء في سن 17 عاما و57 يوما.

المصدر: وكالات