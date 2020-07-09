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فاتي يسجل رقما سلبيا في تاريخ "الليغا"

الرياضة

فاتي يسجل رقما سلبيا في تاريخ
Globallookpress Xavi Bonilla
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حقق أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الإسباني، رقما سلبيا خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه إسبانيول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر "الليغا".

ودخل فاتي اللقاء بديلا لسيميدو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتدخل بقوة على كاليرو، لاعب إسبانيول، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يعود لتقنية الفيديو "VAR" ويبدلها إلى البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

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وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن فاتي بات ثاني أصغر لاعب يتعرض للطرد في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي، بعد مارك مونيسا، لاعب برشلونة السابق.

وتعرض فاتي للطرد وعمره 17 عاما و251 يوما، أما مونيسا فنال البطاقة الحمراء في سن 17 عاما و57 يوما.

المصدر: وكالات

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