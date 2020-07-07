الأهلي يعلن رسميا ضم طاهر محمد طاهر

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم اليوم الثلاثا رسميا ضم طاهر محمد طاهر لاعب "المقاولون"، وذلك بعد اجتماع بين رئيسي مجلس إدارة الناديين محمود الخطيب ومحسن صلاح.

وقال النادي في بيان له: "دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر".

المصدر: "alahlyegypt"