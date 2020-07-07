شاهد.. نيمار وأصدقاؤه يرقصون على أنغام أغنية روسية

شارك نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم نيمار دا سيلفا متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو لحفل صاخب مع أصدقائه.

ويظهر في مقطع الفيديو أصدقاء نيمار وهم يرقصون على الطاولات على إيقع أغنية الفنان الروسي أرسين بيروسوف.

На вечеринке Неймара играет российская песня «Кайфуем» pic.twitter.com/r2zyRsgOtA — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) July 6, 2020

شارك نيمار البالغ من العمر 28 عاما في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم (2019-2020) للدوري الفرنسي، وسجل خلالها 17 هدفا، وصنع هدفين.

وحصل نادي باريس سان جيرمان على لقب بطولة دوري الدرجة الأولى في فرنسا، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة قرارها بعدم استئناف الموسم الكروي بعد توقفه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الدوري، متقدما على أقرب ملاحقيه مرسيليا، بفارق 12 نقطة، وذلك قبل 10 مباريات من نهاية الدوري، عندما أُعلن تعليق منافساته لأجل غير مسمى في 13 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات