برنامج "El Chiringuito TV": ريال مدريد يجد طريقة للتوقيع مع مبابي مجانا

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن خطط ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يخطط للتوقيع مع مبابي في صيف 2022 مجانا، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، نظرا لتعنت إدارة النادي الفرنسي وعدم قبولها بأي مفاوضات بشأن رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح البرنامج أن ريال مدريد سيدفع مكافأة ضخمة لكليان مبابي بقيمة 100 مليون يورو، في حال إتمام الصفقة، وعدم تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية الفترة المقبلة.

ويعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أحد المعجبن بأداء مواطنه كيليان مبابي ويرغب بشدة في التعاقد معه.

وخاض كليان مبابي البالغ من العمر 21 عاما، 33 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل خلالها 30 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة حامل اللقب، وذلك قبل أربع جولات فقط من نهاية الدوري.

المصدر: وكالات