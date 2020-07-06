إشبيلية يفوز على ضيفه إيبار بهدف جميل (فيديو)

تغلب فريق إشبيلية على ضيفه إيبار بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بعد تمريرة رائعة لزميله خيسوس نافاس في الدقيقة 56 من زمن اللقاء على استاد "رامون سانشيز بيزخوان".

وحقق إشبيلية بذلك انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، مني إيبار بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة.

المصدر: RT