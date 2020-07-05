إصابة نجم الزمالك المصري بفيروس كورونا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إصابة كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأبيض بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها .

وأضاف المصدر ذاته أن بامبو كان يعلم إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل إجراء الفريق للمسحة، حيث لم يحضر إلى النادي من الأساس لإجراء الفحوصات والتحاليل.

ويخضع بامبو للعزل المنزلي خلال الأيام الماضية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب إلى بروتوكول العلاج المنزلي التابع لوزارة الصحة.



وقد كشفت نتائج المسحة التي خضع لها فريق الزمالك إصابة اللاعب مصطفى فتحي والإداري منتصر الرملاوي، بالاضافة إلى إصابة الحارس محمد عواد.

المصدر: وكالات