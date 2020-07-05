برشلونة يعلن عن إصابة مدافعه

أعلن نادي برشلونة إصابة أحد مدافعي الفريق الأول لكرة القدم قبل ساعات قليلة من مباراة فياريال والتي ستقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصدر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أكد من خلاله إصابة مدافعه وظهيره الأيسر، جونيور فيربو، في الفخذ الأيمن، وبهذا لن يتمكن من السفر مع بعثة الفريق الكتالوني وسيخرج من قائمة المباراة.

El jugador @JuniorFirpo03 té molèsties al maluc dret i és baixa per al partit d'avui#VillarrealBarçapic.twitter.com/GyqMTNLmPn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 5, 2020

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وينضم فيربو البالغ 23 عاما لزميله المدافع صامويل أومتيتي، الذي تعرض للإصابة قبل أيام في الركبة اليسرى ولن يتمكن من المشاركة في مباراة الليلة.

يذكر أن برشلونة يعاني منذ عودة منافسات الليغا بعد التعادل في مباراتين أمام سيلتا فيغو وأتلتيكو مدريد، ليوسع الفارق لأكثر من 4 نقاط خلف المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: FCBarcelona\twitter