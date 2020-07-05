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قميص برشلونة الجديد يقود النادي إلى المحاكم

الرياضة

قميص برشلونة الجديد يقود النادي إلى المحاكم
AFP JOSEP LAGO
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تسبب القميص الأساسي لفريق برشلونة للموسم المقبل في أزمة كبيرة بين النادي الكتالوني والشركة المصنعة.

وتأخر البرسا في طرح القميص الجديد للفريق الأول أمام الجماهير، وتم سحبه من المتاجر لوجود خطأ في التصنيع.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة طالب من شركة الملابس الأمريكية Nike التي يتعاقد معها تحمل كل الخسائر الناتجة عن خطأ التصنيع، لعدم قدرتهم على بيع هذه القمصان.

وطالب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو من المسؤولين التنفيذيين تقييم الخسائر ليطالبوا الشركة بالمبلغ، وفي حال عدم التزام الشركة بتعويض الخسائر وتحمل تكاليف إعادة التصنيع، فسوف يذهب برشلونة إلى المحكمة.

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وذكرت الصحيفة أن العلاقة جيدة بين برشلونة وشركة الملابس، كما أنه تم تجديد العقد المشترك بينهما في آخر عامين حتى 2028.

ولم تقل شركة Nike حتى الآن متى ستتمكن من توزيع القمصان إلى المتاجر، بما في ذلك متاجر النادي، مع ما يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية لم يكن لبرشلونة الذنب بها. 

المصدر: mundodeportivo

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