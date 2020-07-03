ميسي يصدم برشلونة ويوقف المفاوضات

أوقف قائد برشلونة ليونيل ميسي المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي معلنا نيته مغادرة البرسا عند انتهاء عقده في عام 2021، وفقا لتقرير محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية الجمعة.

وذكر التقرير أن ميسي ووالده خورخي بدءا مناقشة تجديد عقد المهاجم الذي بلغ 33 عاما الشهر الماضي، مع النادي، لكن ميسي لم يعد راغبا في البقاء في "كامب نو".

وأضاف التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الإعلامية المسربة التي تظهره أنه المسؤول عن الأحداث التي تحدث في النادي، مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير، وأنه يشعر بالإحباط من نقص الجودة لدى الفريق.

🚨 [SER🥇] Messi's idea right now is to end his contract in 2021 and leave Barça



🔵 Messi pauses his renewal with Barça. The idea is to end this season, play next season and leave. He is tired and his idea is to leave the club in 2021 pic.twitter.com/33DS84W2gb — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 2, 2020

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وسجل ميسي، هدفه الـ 700 في مسيرته الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، لكن الإنجاز انتهى بخيبة أمل حيث تعادل برشلونة في المباراة 2-2 في أحدث ضربة له لمحاولته الاحتفاظ باللقب الإسباني للعام الثالث على التوالي.

وكان ميسي، المعروف سابقا بشخصيته الخجولة خارج الملعب، أكثر صراحة في انتقاده للنادي الذي لم يعرف غيره منذ عام 2005 في العام الماضي.

حيث وجه المدير الرياضي إريك أبيدال انتقادا للأرجنتيني في يناير الماضي، عندما قال ضمنا أن اللاعبين من كانوا وراء إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" في فبراير الفائت، أعلن ميسي أن الفريق لم يكن جيدا بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ثم في أبريل، انتقد القائد الأرجنتيني إدارة النادي بعد حديثها عن عدم استعداد اللاعبين لقبول تخفيض الأجور من أجل مساعدة النادي في الصعوبات المالية التي يواجهها خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتخلف برشلونة عن ريال مدريد بفارق أربع نقاط في سباق لقب الليغا مع خمس مباريات متبقية بعد فوز ريال مدريد على خيتافي 1-0 الخميس.

المصدر: nypost