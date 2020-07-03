ماكغريغور يعزي حبيب نورمحمدوف

أعرب المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور عن تعازيه الحارة للروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة في والده عبد المناف الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب ماكغريغور عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "إنها خسارة أب، ومدرب، وإنسان كان يدعم الرياضة بإخلاص. تعازيّ، ارقد بسلام عبد المناف نورمحمدوف".

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

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وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية اليوم الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: RT