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شاهد.. ميسي يصل للهدف 700 في مسيرته في ليلة ضياع برشلونة

الرياضة

شاهد.. ميسي يصل للهدف 700 في مسيرته في ليلة ضياع برشلونة
Reuters ALBERT GEA
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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة رقما مميزا في ليلة سقوط فريقه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بعد أن قرر ضربها على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ليخدع بها الحارس، يان أوبلاك، الذي اكتفى بمشاهدتها تدخل عرينه، ليكون الهدف رقم 700 في مسيرة ميسي الاحترافية.

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وارتفع رصيد أهداف ميسي بقميص برشلونة إلى 630 هدفا، بالإضافة إلى 70 هدفا سجلها بقميص الأرجنتين.

وابتعد برشلونة خطوة جديدة نحو لقب الدوري الثالث على التوالي، وأصبح بإمكان المتصدر ريال مدريد زيادة الفارق إلى 4 نقاط خلال لقاء خيتافي غدا الخميس.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد تعادل برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات، وهو عدد تعادلاته خلال 26 مباراة سبقت المباريات الأربع.

المصدر: "وكالات"

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