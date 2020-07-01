شاهد.. ميسي يصل للهدف 700 في مسيرته في ليلة ضياع برشلونة

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة رقما مميزا في ليلة سقوط فريقه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بعد أن قرر ضربها على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ليخدع بها الحارس، يان أوبلاك، الذي اكتفى بمشاهدتها تدخل عرينه، ليكون الهدف رقم 700 في مسيرة ميسي الاحترافية.

Lionel Messi is playing in slow motion 😳



(via @LaLigaTV)pic.twitter.com/2Kll6lg5Zc — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2020

Paneka against the best GK in the league only Messi 🐐 things #Messi700pic.twitter.com/gnCjlel0Ee — Magisterial Messi (@MessiLiio) June 30, 2020

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وارتفع رصيد أهداف ميسي بقميص برشلونة إلى 630 هدفا، بالإضافة إلى 70 هدفا سجلها بقميص الأرجنتين.

وابتعد برشلونة خطوة جديدة نحو لقب الدوري الثالث على التوالي، وأصبح بإمكان المتصدر ريال مدريد زيادة الفارق إلى 4 نقاط خلال لقاء خيتافي غدا الخميس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد تعادل برشلونة 3 مرات في آخر 4 مباريات، وهو عدد تعادلاته خلال 26 مباراة سبقت المباريات الأربع.

المصدر: "وكالات"