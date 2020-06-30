برشلونة يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي برشلونة، دييغو كوستا بالخطأ في مرمى فريقه، والأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، في الدقيقتين 11 و50 على التوالي، فيما سجل هدفي الضيوف ساول نيغويز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و62.

وبهذا التعادل، أهدر برشلونة الوصيف نقطتين ثمينتين في رحلة الدفاع عن لقب الدوري ورفع رصيده إلى 70 نقطة متأخرا بنقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة والذي يستضيف بعد غد الخميس فريق خيتافي.

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT