رسميا.. بايرن ميونيخ يضم نوبل حارس شالكه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عبر موقعه الرسمي، التوقيع رسميا مع ألكسندر نوبل، حارس شالكه، لمدة خمس سنوات.

نشر موقع بايرن ميونيخ على الإنترنت خبر التعاقد رسميا مع الحارس الألماني البالغ 23 عاما حتى صيف عام 2025، بعد خضوعه للكشف الطبي.

An agreement was reached for Alexander #Nübel to join #FCBayern earlier this year. The 23-year-old goalkeeper has now completed his medical and signed a five-year contract until 30th June 2025 with the record champions ✍️#MiaSanMiapic.twitter.com/XJ2aZPYLAD — FC Bayern English (@FCBayernEN) June 30, 2020

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وعلق نوبل بعد توقيعه مع النادي البافاري: "هدفي هو التحسن بشكل مستمر والاحتفال بالعديد من النجاحات مع بايرن ميونيخ، الانطباعات الأولى جيدة للغاية".

وأضاف: "أردت أن أتخذ الخطوة التالية، حصلت على العرض من بايرن ميونيخ، بالتأكيد، هذا أكبر ناد في ألمانيا".

وكان بايرن ميونيخ قد وصل في يناير الماضي لاتفاق مع نوبل، حارس مرمى فريق شالكه، من أجل الانضمام لصفوفه.

المصدر: twitter\FCBayern