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رسميا.. بايرن ميونيخ يضم نوبل حارس شالكه

الرياضة

رسميا.. بايرن ميونيخ يضم نوبل حارس شالكه
Globallookpress
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عبر موقعه الرسمي، التوقيع رسميا مع ألكسندر نوبل، حارس شالكه، لمدة خمس سنوات.

نشر موقع بايرن ميونيخ على الإنترنت خبر التعاقد رسميا مع الحارس الألماني البالغ 23 عاما حتى صيف عام 2025، بعد خضوعه للكشف الطبي.

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وعلق نوبل بعد توقيعه مع النادي البافاري: "هدفي هو التحسن بشكل مستمر والاحتفال بالعديد من النجاحات مع بايرن ميونيخ، الانطباعات الأولى جيدة للغاية".

وأضاف: "أردت أن أتخذ الخطوة التالية، حصلت على العرض من بايرن ميونيخ، بالتأكيد، هذا أكبر ناد في ألمانيا".

وكان بايرن ميونيخ قد وصل في يناير الماضي لاتفاق مع نوبل، حارس مرمى فريق شالكه، من أجل الانضمام لصفوفه.

المصدر: twitter\FCBayern

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